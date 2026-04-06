Alle 17:15 di oggi, allo stadio Marassi, si giocherà la partita tra Sampdoria ed Empoli, due squadre coinvolte nella battaglia per evitare la retrocessione in Serie B. La sfida mette di fronte squadre che occupano posizioni vicine in classifica e che cercano punti per allontanarsi dalla zona pericolosa della graduatoria. La partita si presenta come un appuntamento decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Sampdoria ed Empoli si sfidano oggi alle 17,15 allo stadio Marassi. In gioco c’è la lotta per non scivolare nella zona retrocessione del campionato di Serie B. L’ambiente è quello delle grandi occasioni: circa 25 mila spettatori sono attesi agli spalti. I blucerchiati cercano di dare seguito al successo ottenuto contro l’Avellino prima dell’interruzione stagionale. Attilio Lombardo guida la squadra con un mandato ora definitivo. Dopo essere stato presentato come soluzione provvisoria per i match contro Carrarese, Venezia e Av thellino, ha ottenuto la fiducia della società raccogliendo 4 punti in 3 occasioni. Il peso dei numeri e le scelte tattiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampdoria-Empoli: Marassi trema per la battaglia salvezza

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