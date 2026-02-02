Questa mattina il Sassuolo ha ufficializzato la cessione di Nicholas Pierini alla Sampdoria. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto, che durerà fino al 30 giugno 2026. L’attaccante lascia così la squadra neroverde per approdare in Liguria, dove avrà l’opportunità di giocare con più continuità.

Il Sassuolo ha perfezionato la cessione di Nicholas Pierini alla Sampdoria. L’accordo prevede il prestito con diritto di riscatto, valido fino al 30 giugno 2026. Scelta condivisa per garantire continuità al giocatore e valutare l’eventuale acquisizione a titolo definitivo al termine del periodo. Il passaggio è immediatamente operativo. Copyright © 2025-2026 serieAgoal.itEditor Digital Studio – P.Iva 01742970559Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo . 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Sassuolo, Pierini alla Sampdoria: accordo chiuso

Approfondimenti su Pierini Sassuolo

Pierini di Confindustria Verona sottolinea l’importanza di mantenere l’accordo UE-Mercosur, evidenziando che bloccarlo rappresenterebbe un ostacolo all’ingresso nella più vasta area di libero scambio globale.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Sassuolo-Napoli 0-2: gol e highlights | Serie A

Ultime notizie su Pierini Sassuolo

Argomenti discussi: Bellemo-Soleri, scambio fatto tra Sampdoria e Spezia; Sampdoria, c’è ancora mercato. Saluta Bellemo per l’ariete Soleri; Calciomercato LIVE: pochi colpi l'ultimo giorno di trattative; Pierini Sampdoria, resta l’obiettivo principale! Trattativa in salita: i dettagli.

Calciomercato Sassuolo: Pierini alla Sampdoria in prestito con diritto di riscattoIl Sassuolo chiude un’altra operazione in uscita in questa fase di mercato. Nicholas Pierini si trasferisce infatti alla Sampdoria con la formula del prestito con diritto di riscatto, salutando ... canalesassuolo.it

Sampdoria, tentativo last minute per Pierini. Ufficiale SoleriLa Sampdoria sta trattando l'approdo di Nicholas Pierini, 27 anni, in prestito con diritto di riscatto dal Sassuolo. L'attaccante potrebbe essere il colpo last minute dei blucerchiati in questa sessio ... primocanale.it

#Sampdoria, si insiste per #Pierini: trattativa complicata col #Sassuolo x.com

SAMP, OBIETTIVO PIERINI Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX e da La Repubblica, l'obiettivo della Sampdoria per l'ultimo giorno di mercato sarebbe quello di acquistare Nicholas Pierini dal Sassuolo. L'attaccante classe 2001 è un profilo ri - facebook.com facebook