Sampdoria-Empoli lunedì 06 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici convocati Blucerchiati di forza sugli azzurri

Da infobetting.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 17:15 si gioca la penultima partita del turno 33 di Serie B tra Sampdoria ed Empoli. La squadra ligure, sotto la guida di Lombardo, affronta in casa gli azzurri di Caserta in una sfida che riguarda la zona salvezza. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e le quote, mentre i convocati delle due squadre sono stati resi noti.

Penultima sfida del turno numero 33 di Serie B ed è uno scontro salvezza quello che vede la Sampdoria di Lombardo affrontare in casa l’Empoli di Caserta.  I blucerchiati hanno trovato il sorriso nell’ultimo turno contro l’Avellino rimettendo la testa fuori dalla zona retrocessione, tra mille difficoltà e una lunga sequela di allenatori cambiati. Marassi si conferma sempre di più un fortino e l’ancora a cui aggrapparsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Sampdoria-Empoli (lunedì 06 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati di forza sugli azzurri

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