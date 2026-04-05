Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 17:15 si gioca la penultima partita del turno 33 di Serie B tra Sampdoria ed Empoli. La squadra ligure, sotto la guida di Lombardo, affronta in casa gli azzurri di Caserta in una sfida che riguarda la zona salvezza. Sono state pubblicate le formazioni ufficiali e le quote, mentre i convocati delle due squadre sono stati resi noti.

Penultima sfida del turno numero 33 di Serie B ed è uno scontro salvezza quello che vede la Sampdoria di Lombardo affrontare in casa l’Empoli di Caserta. I blucerchiati hanno trovato il sorriso nell’ultimo turno contro l’Avellino rimettendo la testa fuori dalla zona retrocessione, tra mille difficoltà e una lunga sequela di allenatori cambiati. Marassi si conferma sempre di più un fortino e l’ancora a cui aggrapparsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Empoli (lunedì 06 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati di forza sugli azzurri

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Sampdoria-Empoli, probabili formazioni: le scelte di Lombardo e CasertaMatch salvezza allo stadio Luigi Ferraris: si gioca lunedì 6 aprile, giorno di Pasquetta, alle ore 17:15. Striscione a Bogliasco dopo la contestazione pre-Avellino e prezzi speciali allo stadio ... genovatoday.it

Saranno 25.000 i paganti domani, giorno di Pasquetta, per la sfida tra Sampdoria e Empoli (ore 17.15). La tifoseria blucerchiata, come sempre, ha risposto compatta, per sostenere la squadra allenata da Attilio Lombardo nel terzultimo impegno stagionale al F facebook

Sampdoria, riparte la corsa salvezza. Lombardo: "Empoli tappa fondamentale per il nostro futuro, servirà coraggio da parte di tutti" x.com