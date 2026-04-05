Sampdoria-Empoli lunedì 06 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Blucerchiati di forza sugli azzurri

Da infobetting.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la penultima partita del turno 33 di Serie B tra Sampdoria ed Empoli. La partita si svolge allo stadio dei blucerchiati, con le formazioni ufficiali già annunciate e le quote di mercato aperte. La Sampdoria di Lombardo si presenta con formazioni decise a salire in classifica, mentre l’Empoli di Caserta cerca punti importanti in una sfida che si preannuncia decisiva per la salvezza. Sono stati convocati i giocatori disponibili di entrambe le squadre.

Penultima sfida del turno numero 33 di Serie B ed è uno scontro salvezza quello che vede la Sampdoria di Lombardo affrontare in casa l’Empoli di Caserta.  I blucerchiati hanno trovato il sorriso nell’ultimo turno contro l’Avellino rimettendo la testa fuori dalla zona retrocessione, tra mille difficoltà e una lunga sequela di allenatori cambiati. Marassi si conferma sempre di più un fortino e l’ancora a cui aggrapparsi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Sampdoria-Empoli (lunedì 06 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Blucerchiati di forza sugli azzurri

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