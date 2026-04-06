Samb | missione 6 punti per evitare il baratro della serie D

La Samb si trova in una posizione critica in classifica e, dopo l’eliminazione del Rimini dal torneo, osserva un turno di riposo forzato. Ora, per mantenere la categoria, deve conquistare almeno sei punti nelle prossime due partite. La salvezza dipende anche dai risultati delle altre squadre coinvolte nella lotta, tra cui Torres, Forlì e Perugia, che potrebbero influenzare il suo destino.

La Samb osserva un turno di riposo forzato a causa dell’uscita dal torneo del Rimini. La squadra deve ora puntare a raccogliere 6 punti nelle ultime due gare per sperare in una salvezza che dipende anche dai passi falsi di Torres, Forlì e Perugia. Il cammino verso la permanenza in categoria passa per due appuntamenti precisi: l’incontro casalingo contro il Pontedera, club ormai prossimo alla retrocessione, e la trasferta di Pesaro. La matematica della salvezza è complessa e variabile in base ai risultati ottenuti. Se i rossoblù dovessero portare a casa 3 punti, la salvezza avverrebbe solo nell’ipotesi remota che la Torres perda tutte le sue tre partite rimanenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samb: missione 6 punti per evitare il baratro della serie D Temakinho in profonda crisi ora cerca l’accordo con i creditori per evitare il baratroLa vendita a fine 2023 al fondo di private equity tedesco Mutares, esperto in ristrutturazioni aziendali, non ha sortito effetti concreti sul conto... Leggi anche: Samb, quattro finali. Missione possibile Si parla di: Samb, solo un punticino a Pineto: la missione salvezza diretta è molto complicata. Samb, solo un punticino a Pineto: la missione salvezza diretta è molto complicataPINETO Un pareggio – il secondo consecutivo dopo quello di Terni – che serve a ben poco. È quello conquistato ieri sera dalla Samb sul difficile campo del Pineto. Spinta ... corriereadriatico.it Samb, quattro finali. Missione possibileQuattro partite al termine della regular season. Dodici punti a disposizione. Un mese di gare di fuoco attende ... msn.com