Temakinho in profonda crisi ora cerca l’accordo con i creditori per evitare il baratro

Temakinho, catena di ristoranti nippo-brasiliani, si trova in una fase di grave difficoltà. Nonostante la vendita prevista a fine 2023 al fondo tedesco Mutares, specializzato in ristrutturazioni aziendali, i risultati economici non sono migliorati. Attualmente, l’azienda sta negoziando con i creditori per trovare un accordo che possa prevenire un possibile fallimento.

La vendita a fine 2023 al fondo di private equity tedesco Mutares, esperto in ristrutturazioni aziendali, non ha sortito effetti concreti sul conto economico della catena di ristoranti nippo brasiliani Temakinho che si ritrova ora - e ancora - a lottare per evitare il peggio. E gli amministratori.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

