Temakinho in profonda crisi ora cerca l’accordo con i creditori per evitare il baratro

Temakinho, catena di ristoranti nippo-brasiliani, si trova in una fase di grave difficoltà. Nonostante la vendita prevista a fine 2023 al fondo tedesco Mutares, specializzato in ristrutturazioni aziendali, i risultati economici non sono migliorati. Attualmente, l’azienda sta negoziando con i creditori per trovare un accordo che possa prevenire un possibile fallimento.

