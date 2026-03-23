samb quattro finali missione possibile

Quattro partite al termine della regular season. Dodici punti a disposizione. Un mese di gare di fuoco attende la Samb che ha come obiettivo quello di conquistare la salvezza. Tra le prime due, cioè la trasferta di Pineto e il match interno con l’ Arezzo, ecco la sosta. E poi Pontedera al Riviera e match al Benelli con la Vis Pesaro. Giocoforza è naturale spaccare in due quest’ultimo ciclo di partite. A quota 38 ci potrebbe essere la salvezza diretta senza passare dai play out. Ad oggi questi spareggi sono sicuri con la Samb che se la dovrebbe vedere con il Bra. Ma l’obiettivo principale deve essere quello di provare a riagganciare la Sassari Torres. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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