Epatite C la Puglia rilanci lo screening per centrare l' obiettivo | l’eliminazione del virus entro il 2030

In Puglia, si discute della necessità di intensificare le azioni di screening gratuito contro l’Epatite C, con l’obiettivo di individuare precocemente le infezioni e contribuire alla loro eliminazione entro il 2030. La regione è invitata a rafforzare la propria campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di sottoporsi ai test. L’attenzione si concentra sulla diffusione di questa iniziativa come parte delle strategie di contrasto al virus.

Lo chiede il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (Lega), che aggiunge: “Nonostante gli importanti passi avanti compiuti negli ultimi anni, una quota significativa della popolazione ignora ancora di essere affetta dal virus. Un dato che rischia di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo fissato a livello nazionale e internazionale: l’eliminazione dell’Epatite C entro il 2030”. Il programma di screening, attivo e gratuito, attualmente rivolto in via prioritaria ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989, oltre che alle categorie a rischio, rappresenta una leva strategica di sanità pubblica. Tuttavia, l’adesione registrata, inferiore al 20% per il 2025, evidenzia la necessità di un cambio di passo sul piano della comunicazione e della sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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