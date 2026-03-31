Epatite C la Puglia rilancia lo screening per centrare l' obiettivo | l’eliminazione del virus entro il 2030

La regione Puglia ha deciso di potenziare la campagna di informazione dedicata allo screening gratuito per l’Epatite C, con l’obiettivo di individuare precocemente l’infezione e contribuire all’eliminazione del virus entro il 2030. La strategia si concentra sulla diffusione di informazioni mirate per aumentare la partecipazione alla prevenzione, in linea con le iniziative per contrastare la diffusione dell’infezione nel territorio.

Lo chiede il Consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (Lega), che aggiunge: “Nonostante gli importanti passi avanti compiuti negli ultimi anni, una quota significativa della popolazione ignora ancora di essere affetta dal virus. Un dato che rischia di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo fissato a livello nazionale e internazionale: l’eliminazione dell’Epatite C entro il 2030”. Il programma di screening, attivo e gratuito, attualmente rivolto in via prioritaria ai cittadini nati tra il 1969 e il 1989, oltre che alle categorie a rischio, rappresenta una leva strategica di sanità pubblica. Tuttavia, l’adesione registrata, inferiore al 20% per il 2025, evidenzia la necessità di un cambio di passo sul piano della comunicazione e della sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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