Salbertrand | coraggio e rapidità salvano storica falegnameria

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha interessato una falegnameria storica a Salbertrand. Immediatamente intervenuti, i presenti sono riusciti a limitare i danni e a salvare l’attività. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto e stanno svolgendo le verifiche per chiarire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti.

Una falegnameria storica di Salbertrand è stata colpita da un incendio nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026, ma l’intervento immediato dei presenti ha evitato che il rogo distruggesse l’attività. L’incidente è scoppiato intorno alle 23:00 di domenica, quando le fiamme hanno preso vita all’esterno della struttura, aggredendo una consistente quantità di legname stivata all’aperto. La rapida diffusione del fumo ha allertato i presenti, attivando prontamente i protocolli di emergenza. Il pericolo di un’evoluzione drammatica per l’intera comunità è stato scongiurato grazie al coraggio dei proprietari e di alcune persone sul posto. Utilizzando gli estintori disponibili, sono riusciti a bloccare l’avanzata del fuoco prima che questo raggiungesse l’area operativa dell’impresa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salbertrand: coraggio e rapidità salvano storica falegnameria Referendum giustizia, Mantovano: Occasione storica, c'è coraggio di arrivare fino in fondo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 "Abbiamo l'occasione storica per dimostrare che finalmente c'è il coraggio per arrivare fino in fondo", così il... Leggi anche: Nuova apertura a Torino: supermercato in arrivo in via Salbertrand