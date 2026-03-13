Nuova apertura a Torino | supermercato in arrivo in via Salbertrand

A Torino, in via Salbertrand 35, il supermercato Prestofresco ha aperto i battenti il 12 marzo 2026. La nuova apertura si inserisce nella rete di negozi della città e rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli acquisti quotidiani. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti dell'azienda e di alcuni cittadini interessati alla novità.

Torino aggiunge un nuovo locale alla sua rete di supermercati. Il 12 marzo 2026 ha aperto ufficialmente i battenti in via Salbertrand 35 il nuovo punto vendita Prestofresco. Si tratta di una novità attesa nel cuore di Parella, pensata per chi vive il quartiere a piedi e cerca la bottega sotto casa senza però rinunciare alla scelta dei grandi centri commerciali. Il marchio, che affonda le proprie radici nella tradizione delle macellerie di famiglia dei Sapino fin dagli anni '80, conferma in questa nuova apertura il focus sui prodotti freschi. Nel reparto gastronomia trovano spazio le prelibatezze locali preparate secondo le ricette della tradizione, comode per chi torna dal lavoro e non ha tempo di mettersi ai fornelli.