Referendum giustizia Mantovano | Occasione storica c' è coraggio di arrivare fino in fondo – Il video

Il referendum sulla giustizia si tiene oggi, coinvolgendo i cittadini in una consultazione che riguarda importanti modifiche del sistema giudiziario. Mantovano, uno dei protagonisti, ha dichiarato che si tratta di un’occasione storica e ha sottolineato la presenza di coraggio nel portare avanti questa consultazione fino in fondo. La votazione si svolge in diverse città italiane e coinvolge milioni di elettori.

(Agenzia Vista) Roma, 19 marzo 2026 "Abbiamo l'occasione storica per dimostrare che finalmente c'è il coraggio per arrivare fino in fondo", così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla manifestazione per il sì al referendum sulla giustizia, al palazzo dei Congressi di Roma. FdI Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Mantovano: “Referendum occasione unica, dopo il caso Palamara non è cambiato nulla”Alfredo Mantovano mette di nuovo il punto sulla questione delle separazioni delle carriere, ricorda il caso Palamara e l’assenza di provvedimenti... Leggi anche: Referendum giustizia, Mantovano: Grave l'uso di slogan falsi da chi si occupa di giustizia Referendum giustizia, Mantovano: Occasione storica, c'è coraggio di arrivare fino in fondo Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum, l’affondo di Mantovano: Ostracismo verso i magistrati per il sì. Da Gratteri minacce; Mantovano a Start su Sky Tg24: 'Sui militari italiani da 1 a 10 siamo preoccupati 10'; Referendum giustizia, Grosso e Mantovano: le ragioni del No e del Sì; Referendum giustizia, Mantovano: Occasione storica, c'è coraggio di arrivare fino in fondo. Referendum giustizia, Mantovano: Occasione storica, c'è coraggio di arrivare fino in fondoAbbiamo l'occasione storica per dimostrare che finalmente c'è il coraggio per arrivare fino in fondo, così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alla manifestazione per ... ilgiornale.it Referendum: Mantovano, occasione storica per dimostrare che c’è coraggio per arrivare fino in fondoAbbiamo l'occasione storica per dimostrare che finalmente c'è il coraggio per arrivare fino in fondo. Lo ha affermato il ... agenzianova.com Referendum giustizia, Mantovano: Riforma richiesta a gran voce da decenni dai cittadini - facebook.com facebook Referendum giustizia, Maccio Capatonda: "Sono arrivato alla conclusione che bisognerebbe votare..." x.com