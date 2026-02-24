Guerra Russia-Ucraina | dalla Crimea all' invasione - Cronologia del conflitto

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha lanciato un'invasione di vasta scala in Ucraina, provocando un conflitto che coinvolge militari e civili in tutta la regione. La decisione di muoversi con truppe e mezzi militari ha portato a intensi combattimenti e a un aumento delle tensioni tra i paesi coinvolti. Le conseguenze di quell'azione si riflettono ancora oggi sui territori e sulle vite di chi vive nella zona di guerra.

Il 24 febbraio 2022 la Russia invade l'Ucraina su larga scala, scatenando la più grande guerra convenzionale in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma le radici del conflitto affondano nel 2014 con l'annessione della Crimea e la guerra nel Donbass, e ancora più indietro nella dissoluzione dell'Unione Sovietica e nelle tensioni tra identità russa e ucraina. Questa è la cronologia completa della guerra: dagli antefatti storici all'invasione del 2022, dalle battaglie di Kiev, Mariupol e Bakhmut alle conseguenze geopolitiche globali, dalle sanzioni occidentali alla resistenza ucraina. Un conflitto che ha ridisegnato l'ordine mondiale, causato centinaia di migliaia di morti e ridotto intere città in macerie.