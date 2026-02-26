Vertice trilaterale Usa-Ucraina-Russia a marzo Trump | Vogliamo chiudere il conflitto

Nuovo giro di colloqui (preparatori) in vista del trilaterale tra Kiev, Mosca e Washington previsto per gli inizi di marzo. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che oggi, a Ginevra, il capo negoziatore Rustem Umerov incontrerà i suoi omologhi statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner. Al centro del vertice ci saranno anche lo scambio di prigionieri di guerra e un «pacchetto di prosperità» per la ricostruzione dell’Ucraina. Volodymyr Zelensky “Stiamo lavorando per risolvere il conflitto tra Russia e Ucraina”, ha commentato Donald Trump che ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente ucraino. Il trilaterale... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

