Giulia Staccioli firma Aliena il nuovo spettacolo di Kataklò al Politeama Genovese

Martedì 10 marzo al Politeama Genovese viene presentato “Aliena”, lo spettacolo di danza di Kataklò Athletic Dance Theatre. La rappresentazione si svolge in uno spazio essenziale, arricchito da luci che generano giochi di ombre e contrasti. Giulia Staccioli firma la coreografia e partecipa alla performance. La scena si caratterizza per un’ambientazione minimalista che mette in risalto i movimenti dei danzatori.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia La scena diventa un luogo di metamorfosi e di trasformazione nel quale i costumi di Olivia Spinelli, con le loro superfici cangianti e le texture ibride, enfatizzano questa dualità, trasformando il corpo in un paesaggio in continua evoluzione. Pellicce, tessuti tecnici e segni grafici si intrecciano con la pelle nuda, creando un’immagine visivamente potente e suggestiva. Le musiche originali composte da GP Cremonini creano un paesaggio sonoro che si evolve in sincronia con i movimenti dei danzatori. Giulia Staccioli, che firma lo spettacolo, non è solo una coreografa, ma una visionaria artista visiva che continua a stupire e affascinare con le sue creazioni rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

