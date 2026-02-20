La polemica su Rumer Willis figlia di Demi Moore e Bruce Willis accusata di essere mantenuta dai genitori

Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, è finita sotto accusa dopo aver condiviso un post sulla sua vita da mamma single. Qualcuno ha commentato che si approfitta delle risorse dei genitori per mantenersi senza fatica, alimentando una polemica pubblica. La discussione si è infittita quando alcuni utenti hanno sottolineato come Willis possa contare su un patrimonio familiare, anche grazie alla carriera nel cinema e nel mondo dello spettacolo. La vicenda ha acceso un dibattito sulle aspettative e i privilegi di chi proviene da famiglie famose.

Saltuariamente il mondo social sceglile una nepo baby contro cui scagliarsi per rinfacciarle una serie di privilegi di cui gode, come la sicurezza economica dei genitori. Se alcune settimane fa alla gogna pubblica era stato il turno di Nicola Peltz e della sua fantomatica paghetta da un milione di dollari al mese, in questi giorni si parla di Rumer Willis. La figlia di Demi Moore e Bruce Willis oggi è una cantante ed attrice, ha 37 anni ed è la maggiore delle altre due sorelle, Scout, 34 anni, e Tallulah, 31. L'accusa mossa a Rumer è quella di farsi mantenere grazie agli ingenti guadagni dei genitori ed è scaturita tra i commenti sotto a un video reel piuttosto innocente e ironico, pubblicato dall'attrice via Instagram. Rumer Willis smentisce presunti fondi fiduciari e parla della sua realtà da mamma single: "Ho quattro lavori diversi per provvedere a mia figlia. Sono l'unica a provvedere a lei. Non vivo con un fondo fiduciario né ricevo soldi dai miei genitori. Il più delle volte non ho nessuno che mi aiuti con lei". La trentasettenne attrice e cantante, primogenita di Bruce Willis e Demi Moore, ha chiarito su Instagram che mantiene da sola la piccola Louetta avuta dall'ex fidanzato Derek Richard Thomas.