Rumer Willis contro la disinformazione | Ho quattro lavori e cresco mia figlia da sola

Rumer Willis, figlia di Demi Moore e Bruce Willis, sta crescendo la propria figlia, Louetta, da sola: in una stories pubblicata su Instagram, ha scelto di contrastare la disinformazione che si è creata attorno al suo personaggio da “figlia d’arte”, specificando di non avere un fondo fiduciario e di non ricevere soldi dai suoi genitori. Rumer Willis, la figlia di Bruce Willis e Demi Moore: “Cresco mia figlia da sola”. “Ho quattro lavori diversi per provvedere a mia figlia. Sono l’unica a provvedere a lei. Non vivo con un fondo fiduciario né ricevo soldi dai miei genitori. Il più delle volte non ho nessuno che mi aiuti con lei”, sono queste le parole di Rumer Willis, condivise in una dichiarazione su Instagram per invitare le persone nel suo profilo a smetterla di fare supposizioni e di giudicare. 🔗 Leggi su Dilei.it

