Ruggero Tita, atleta italiano, ha conquistato due medaglie d’oro olimpiche e ha una carriera focalizzata sulla velocità e sulla precisione. Attualmente si trova in una fase di transizione, tra ritorni in squadra, rivalità interne e nuovi obiettivi da raggiungere. Tra le sfide più importanti ci sono la partecipazione alla Coppa America e la possibilità di ottenere un terzo titolo olimpico, mentre si prepara a nuove competizioni e sfide nel mondo della vela.

Due ori olimpici, una carriera costruita sulla velocità e sulla precisione, e una nuova fase tutta da scrivere tra ritorni, rivalità interne e sogni ancora più grandi. In questa intervista esclusiva, Ruggero Tita si racconta senza filtri: dalla scelta di tornare in coppia con Caterina Banti verso Los Angeles 2028, fino al ruolo sempre più centrale nel progetto Luna Rossa in vista della Coppa America. Domande dirette, attuali e mai banali: – Quanto è difficile trovare nuove motivazioni dopo aver vinto tutto – Il rapporto “invisibile” con Banti: più sguardi o parole? – La concorrenza interna con UgoliniGiubilei – La paura (o no) alle velocità... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ruggero Tita tra Olimpiadi, Luna Rossa e la sfida impossibile: Coppa America o tris d’oro?

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Ruggero Tita tra Olimpiadi, Luna Rossa e la sfida impossibile: Coppa America o tris d'oro

Si parla di: Vela, Ruggero Tita e Caterina Banti pronti al ritorno in gara! Comincia il percorso verso Los Angeles 2028.

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