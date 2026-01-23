America' s Cup annunciata la partnership tra Pasta Garofalo e Luna Rossa | guarda lo spot

Pasta Garofalo ha annunciato la collaborazione con Luna Rossa, la squadra italiana partecipante all’America’s Cup. Questa partnership unisce l’esperienza nel settore alimentare con l’innovazione e la tecnologia della vela, in un contesto internazionale di grande rilievo. Un’alleanza che valorizza la tradizione italiana nel rispetto delle competenze e dell’eccellenza.

Pasta Garofalo ha annunciato la partnership con Luna Rossa, sfidante ufficiale dell’America’s Cup, una delle competizioni sportive più iconiche e tecnologicamente avanzate al mondo. Nei prossimi mesi e soprattutto in occasione del grande evento di Napoli nel 2027, il brand lancerà una serie di iniziative per sostenere il team italiano. Guarda lo spot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Pasta Garofalo e Luna Rossa insieme per la Coppa America di Napoli

America's Cup, nasce un'alleanza storica tra cinque team. Luna Rossa tra i fondatori, c'è anche Alinghi!

