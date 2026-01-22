Pasta Garofalo e Luna Rossa collaborano per la Coppa America di Napoli, evento di rilievo previsto nel 2027. Nel corso dei prossimi mesi, il brand promuoverà iniziative mirate a sostenere il team italiano, rafforzando il legame tra tradizione culinaria e eccellenza sportiva. Questa partnership sottolinea l’impegno di Garofalo nel valorizzare il patrimonio italiano attraverso eventi di prestigio e progetti di supporto al settore nautico.

Pasta Garofalo ha annunciato la partnership con Luna Rossa, sfidante ufficiale dell’America’s Cup, una delle competizioni sportive più iconiche e tecnologicamente avanzate al mondo. Si tratta di un’alleanza che nasce da valori condivisi e da una visione comune dell’eccellenza italiana, dove studio, tecnica e dedizione meticolosa trovano nell’acqua la loro prova definitiva. Non a caso il main concept della campagna sarà proprio "È l'acqua a dirci chi siamo". Le iniziative inizieranno nei prossimi mesi e culmineranno in occasione della 38ª America’s Cup, che si terrà a Napoli nel 2027. "Siamo profondamente orgogliosi di questa partnership. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pasta Garofalo e Luna Rossa insieme per la Coppa America di Napoli

America’s Cup 2027, Sirena: “Napoli sarà unica per Luna Rossa”Il CEO di Luna Rossa esprime ottimismo sulla possibilità di disputare l’America’s Cup 2027 a Napoli, considerandola una location ideale.

America’s Cup 2027, ufficiale la data d’inizio a Napoli! Presentate le cinque squadre con Luna RossaÈ stato annunciato che l'America’s Cup 2027 si terrà a Napoli, con inizio previsto per il 10 luglio 2027.

