Calciomercato Inter LIVE: Dalla Germania arrivano ben due indiscrezioni. Occhi puntati su un big per il centrocampo Mercato Inter, i nerazzurri ci provano per un big a centrocampo! Ecco di chi si tratta e la concorrenza della Premier League. Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all'ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e.

© Internews24.com - Inter Genoa, possibili novità per Chivu: tra Serie A e Coppa Italia potrebbe esserci un ritorno

Inter Napoli, novità nell’emergenza per Chivu! Darmian rimanda il rientro in campo, ma c’è un’importante novità tra i possibili convocatidi Redazione Inter News 24Inter Napoli, in vista del big match della 20a giornata di Serie A Chivu recupera un’importante pedina! Resta assente,...

Genoa Inter, la probabile formazione: ecco le possibili scelte di Chivudi Redazione Inter News 24Genoa Inter, la probabile formazione nerazzurra: ecco le possibili scelte di mister Cristian Chivu in vista della delicata...

Inter, Calhanoglu si candida per il Genoa. Possibili molte novità di formazioneDopo il ritorno in campo di Dumfries, Chivu aspetta anche un altro ritorno importante. Il regista potrebbe essere a disposizione ... fcinter1908.it

Probabili formazioni Inter-Genoa: scelti i sostituti di Bastoni e Lautaro. Le sensazioni su Baldanzi e SucicProbabili formazioni Inter Genoa - Nella giornata di sabato 28 febbraio, andrà in scena allo stadio Giuseppe Meazza di ... fantamaster.it

SERIE A: Sozza arbitra Roma-Juventus, Fabbri per Inter-Genoa. Massa dirigerà Cremonese-Milan, a Colombo Verona-Napoli TUTTE LE DESIGNAZIONI per la 27esima giornata #ANSA - facebook.com facebook

