Ruffino e Favaro | stop agli ingombranti l’11 e 12 aprile

Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, i residenti di Ruffino e del Favaro avranno la possibilità di portare i loro rifiuti ingombranti e i RAEE presso un punto di raccolta temporaneo. Il servizio speciale è stato organizzato per consentire lo smaltimento di questi materiali, che potranno essere consegnati nelle giornate indicate. La raccolta si svolgerà durante le due giornate, senza ulteriori dettagli su orari o modalità di accesso.

I residenti di Ruffino e del Favaro potranno smaltire i propri rifiuti ingombranti e i RAEE durante un servizio speciale programmato per il prossimo fine settimana, l’11 e il 12 aprile. L’iniziativa prevede due appuntamenti distinti. Sabato 11 aprile l’attività si concentrerà a Ruffino, precisamente nella zona finale di via Ugo Botti. La domenica successiva, 12 aprile, l’operazione si sposterà al Favaro, dove il punto di raccolta sarà situato in via della Libertà, nei pressi dell’ufficio postale. In entrambi i giorni, l’orario di disponibilità per il conferimento è fissato tra le 7.30 e le 12. I cittadini avranno la possibilità di consegnare una vasta gamma di materiali, che spaziano da arredi dismessi come tavoli, sedie, reti, materassi, divani e vecchi mobili, fino a dispositivi elettronici ormai inutilizzabili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ruffino e Favaro: stop agli ingombranti l’11 e 12 aprile Treni alta velocità Roma-Firenze, stop nel weekend 11-12 aprile: cosa succede e perché cambia tutto(Adnkronos) – Stop alla circolazione ferroviaria su una delle tratte più trafficate d’Italia: da sabato 11 aprile a domenica 12 aprile la linea Alta... Leggi anche: Rfi: stop ai treni sulla Firenze-Roma dalla mezzanotte di sabato 11 alle 15 di domenica 12 aprile