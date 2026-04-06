Rubano tutto alle giovani campionesse di volley | Restituiteci almeno le maglie per giocare

Una squadra giovanile di pallavolo è stata vittima di un furto durante una competizione a Roma. La formazione Under 16 di una rinomata società di volley, recentemente vincitrice del titolo provinciale, ha subito il furto di maglie e altri materiali mentre era impegnata nel torneo internazionale. La richiesta delle atlete è di poter almeno riavere le maglie per poter continuare le attività sportive.

Dopo il trionfo nel torneo, il raid nel parcheggio: spariscono iPad e divise ufficiali, la società lancia un appello disperato per salvare la prossima partita Un finale amaro che nulla ha a che fare con lo sport. La formazione Under 16 della Uyba Volley, eccellenza del volley femminile di Busto Arsizio e fresca vincitrice del titolo provinciale, è stata vittima di un pesante furto a Roma mentre partecipava al prestigioso "XV Randazzo International Tournament 2026". Il raid è avvenuto poco prima delle festività pasquali. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno forzato e saccheggiato il pulmino della società, parcheggiato nei pressi della palestra dove si erano appena concluse le cerimonie di premiazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le campionesse in carica piegano le lombardeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17. A Treviglio arrivano le campionesse del mondo: il Volley Bergamo 1991 sfida ScandicciAntropova e compagne arrivano al PalaFacchetti per conquistare punti, le rossoblù cercano il colpaccio prima della serie finale di partite decisive... Argomenti più discussi: Waltherpark: rubano superalcolici, denunciati 5 giovani; Rocco Diglio nuovo segretario provinciale di Forza Italia Giovani. Rubano: Scelta di qualità; Sora, Rubano cosmetici, scoperte e denunciate; Gli appuntamenti della Settimana Santa. ENTRANO IN SACRESTIA E RUBANO TUTTO L’ORO VOTIVO, INDAGANO I CARABINIERI E’ stato rubato tutto l’oro votivo: è questo il bilancio del colpo messo a segno nella serata di ieri a... facebook Ladri entrano in sacrestia e rubano tutto l'oro votivo. Colpo nella chiesa di San Rocco a Sala Consilina, svuotata una cassaforte murata #ANSA x.com