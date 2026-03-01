LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le campionesse in carica piegano le lombarde

Alle 17 si è aperta la partita tra Conegliano e Busto Arsizio nel campionato di volley femminile di Serie A1. Le campionesse in carica hanno conquistato una vittoria per 3-1 sulla squadra lombarda. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti disponibili online. La sfida si è svolta nel rispetto del calendario stagionale, senza interruzioni o imprevisti significativi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MILANO-VALLEFOGLIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.00 19.04 La diretta finisce qui. Grazie per la cortese attenzione, buon proseguimento di serata! 19.03 Gara-1, quindi, va a Conegliano. Mercoledì alle ore 20.30 andrà in scena Gara-2 a Busto. 19.02 Match che Conegliano fa suo ma senza dominare la scena. Haak e Zhu imperversano ma Busto tiene bene il campo. Si chiude qui. 25-16 22-25 25-18 25-18 per le campionesse in carica. 25-18 MURO SU OBOSSA! 3-1 PER CONEGLIANO! 24-18 Errore di Battista in battuta e match point di Conegliano. Check di Busto. Respinto. 23-18 Obossa trova le mani del muro di Conegliano e Busto non molla! 23-17 Busto trova di nuovo un mani fuori delle padrone di casa.