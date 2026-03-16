Con l’arrivo della bella stagione, i capelli biondi tornano a essere protagonisti. Il balayage e i riflessi miele sono i trattamenti più richiesti per ottenere un colore naturale, luminoso e duraturo. Due prodotti già molto popolari tra chi desidera rinnovare il proprio look senza interventi drastici. La tendenza si conferma tra le preferenze di chi cerca un risultato che duri nel tempo.

Balayage, riflessi miele e biondi luminosi tornano protagonisti con la bella stagione. Due trattamenti (già virali) per un colore impeccabile e duraturo. C’è sempre un momento dell’anno in cui la voglia cambia colore. Succede quando le giornate si allungano, la luce diventa più dorata e l’estate comincia a farsi sentire nell’aria. È proprio allora che molte scelgono di illuminare i capelli, con un balayage morbido, con schiariture delicate o con un biondo più caldo e luminoso che cattura meglio la luce del sole. Proprio come ha scelto di fare Ilary Blasi. Il biondo estivo però ha le sue regole! Capelli schiariti o decolorati sono più sensibili, più porosi e tendono a perdere facilmente brillantezza. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Capelli biondi, la stagione delle schiariture è tornata: due prodotti da provare ora

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