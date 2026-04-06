Ieri alle 18.31 è nato Damiano presso l’ospedale di Rossano, diventando il primo bambino ad arrivare nel nuovo punto nascita. Il reparto, recentemente attivato dopo lo spostamento dal presidio di Corigliano, ha accolto il suo primo neonato nel nuovo spazio. La nascita di Damiano segna l’apertura ufficiale di questa struttura, che ora è operativa per il parto e l’assistenza neonatale.

Damiano è nato ieri alle 18.31 presso l’ospedale di Rossano, diventando il primo neonato del nuovo punto nascita attivato dopo lo spostamento dal presidio di Corigliano. L’evento segna l’effettiva operatività di un assetto sanitario entrato in funzione nei giorni scorsi. Il parto si è concluso senza complicazioni, con condizioni di stabilità per il bambino e la madre. Il personale medico ha garantito un’assistenza rapida ed efficace in ogni fase dell’intervento. Questo risultato conferma la tenuta del sistema organizzato dall’Azienda sanitaria in un momento di transizione delicato. La strategia operativa dell’Asp di Cosenza. Vitaliano De Salazar, commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, ha descritto questo evento come un passaggio fondamentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rossano: nasce Damiano e debutta con successo il nuovo punto nascita

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