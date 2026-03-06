Punto nascita della Gruccia | nuovo confronto tra sindaci e Asl

Oggi si tiene un nuovo incontro tra i sindaci e l’Asl riguardo al punto nascita della Gruccia. L’obiettivo è esaminare in anticipo la richiesta di deroga che sarà presentata a breve. La riunione si svolge in vista di decisioni future sulla gestione e l’organizzazione del servizio. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali modifiche o provvedimenti immediati.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . A breve l'incontro per visionare preventivamente la nuova richiesta di deroga. Si è svolta questa mattina a San Giovanni Valdarno una nuova riunione della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno aretino alla presenza del direttore generale della Asl Toscana Sud Est, Marco Torre. L'incontro ha rappresentato un nuovo momento di aggiornamento dopo il confronto dello scorso 27 gennaio sul futuro del punto nascita dell'ospedale Santa Maria alla Gruccia. Al tavolo erano presenti la presidente della Conferenza zonale Valentina Vadi, il sindaco di Bucine Paolo...