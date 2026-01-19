Juventus subisce un colpo finanziario extra-campo
Il 19 gennaio 2026, il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso della Juventus contro il lodo arbitrale del 2024, imponendo al club un pagamento di circa 9,7 milioni di euro a Cristiano Ronaldo, oltre agli interessi. Questa decisione rappresenta un ulteriore impatto finanziario extra-campo per la società bianconera, aggravando la situazione economica del club.
La Juventus subisce un nuovo colpo finanziario extra-campo: il 19 gennaio 2026, il Tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricorso del club bianconero contro il lodo arbitrale del 2024, condannando la società a versare a Cristiano Ronaldo circa 9,7 milioni di euro (più interessi, per un totale vicino
