Roma Gasperini svela | Aver chiuso il primo tempo in svantaggio ha dato un brutto colpo al morale Perdere ci può stare ma…

Dopo la partita tra Inter e Roma disputata a San Siro, l’allenatore della squadra ospite ha commentato l’andamento del match. Ha riferito che chiudere il primo tempo in svantaggio ha influito negativamente sull’umore della squadra, anche se ha sottolineato che perdere può succedere. L’allenatore ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara, senza fare ulteriori considerazioni sui dettagli tecnici o sulle decisioni arbitrali.

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