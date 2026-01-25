Nella notte a Velletri, un'auto ha sbandato e si è schiantata contro un albero in via Appiasud. Quattro giovani tra i 18 e i 22 anni sono rimasti feriti, due dei quali in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e stabilire l’entità delle ferite. L’incidente evidenzia l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto in ore notturne.

Incidente nella notte a Velletri. Una Fiat 500, dopo una terribile sbandata è finita contro un grosso albero, in via Appiasud. Nel violento impatto la macchina si è girata più volte finendo la sua corsa contro alcuni pali stradali della strada provinciale che collega la cittadina dei Castelli con Cisterna e Latina. Sono stati trasportati in ospedale presso i pronto soccorsi di Latina, Ariccia, Velletri, 4 ragazze e un ragazzo, tutti tra i 18 e i 22 anni. Due ragazze gravissime Le condizioni di due ragazze, sono molto gravi, disposti gli esami dell'alcol e drug test sul 22enne di Velletri che era al volante. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissime

Leggi anche: Auto esce di strada nella notte e finisce contro un albero: quattro feriti, due in codice rosso

Leggi anche: Pullman contro camion in A10, donna di 63 anni in gravissime condizioni | Foto: E un'auto si capotta in A12: quattro feriti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissime; Investono un ciclista, scappano e aggrediscono gli agenti. Erano ubriachi in auto con un bimbo di 3 anni; Perde il controllo dell’auto e finisce contro la vetrina del negozio Barney; Incidente a Bari, scontro fra tre auto sul lungomare: veicolo finisce contro la ringhiera, conducente in codice rosso.

Roma, auto finisce contro un albero a Velletri: feriti quattro ragazzi tra i 18 e i 22 anni, due sono gravissimeIncidente nella notte a Velletri. Una Fiat 500 , dopo una terribile sbandata è finita contro un grosso albero, in via Appiasud. Nel violento impatto la macchina si è ... ilmessaggero.it

Roma, incidente sulla via Portuense: auto si ribalta e finisce contro l'autobus. Un ferito all'ospedale in codice rossoUn grave incidente stradale ha coinvolto tre veicoli, lungo via Portuense, all’altezza del Trullo, in un tratto a senso unico. Una manovra ... msn.com

Roma, trascorsi chiusi in auto quasi 5 giorni (nel 2025). Ma stiamo migliorando - facebook.com facebook