Roma | investito da un’auto in via Fiorentini morto 18enne

Questa sera a Roma, un ragazzo di 18 anni è stato investito da un'auto in via Fiorentini. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo e il giovane è morto sul posto. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di ieri in via Filippo Fiorentini, a Roma, dove un giovane di soli 18 anni ha perso la vita. Il ragazzo è stato investito da una Smart, il cui conducente, un uomo di 32 anni, non è riuscito a evitare l’impatto fatale. L’incidente ha avuto esiti drammatici, e il giovane è deceduto sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile tra familiari e amici. Intervento delle Autorità. Immediatamente dopo l’incidente, sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia locale del VI gruppo Torri, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Giovane investito e ucciso a Roma, influencer si fa filmare con il cadavere: «Sto al posto giusto al momento giusto»Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini, zona Tiburtina. È successo ieri nella tarda serata. E cosa succede? Un influencer, Ottavo Re ... leggo.it

Ragazzo di 18 anni investito e ucciso a Roma da una Smart guidata da un 32enne. Il giovane è deceduto sul postoIntervento di diverse pattuglie della polizia locale di Roma Capitale in via Filippo Fiorentini per un incidente stradale mortale avvenuto, in prossimita' del civico 7, nella tarda serata di ieri. Un ... affaritaliani.it

Roma, 18enne investito e ucciso. Influencer gira un video subito dopo la tragedia: «Inquadra la salma». Ira sui social: sciacallo per qualche like - facebook.com facebook

Roma, diciottenne investito e ucciso da un’auto. Test droga e alcol per l’automobilista x.com