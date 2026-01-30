kolo muani la juve spinge e lui vuole tornare i dettagli della trattativa e le alternative

La Juventus insiste per portare Kolo Muani in neroverde. La trattativa entra nel vivo, e il giocatore sembra intenzionato a tornare in Italia. I bianconeri cercano di chiudere il prima possibile, anche se il Fenerbahçe ha già messo sul tavolo Duran come alternativa. La corsa all’attaccante si fa più intensa di giorno in giorno.

Kolo Muani fino alla fine. Gli ultimi tre-quattro giorni di mercato della Juventus saranno una sorta di sequel del film girato in estate. A gennaio come lo scorso agosto, i bianconeri provano a riprendersi l’attaccante del Paris Saint Germain, nel frattempo trasferitosi in prestito al Tottenham dopo i sei mesi positivi a Torino: 22 presenze e 10 gol tra campionato e Mondiale per Club. Della serie: cambia tutto (da Tudor a Spalletti) per non cambiare nulla. Per il momento, però, non varia nemmeno la posizione degli Spurs, che ieri hanno ribadito agli agenti del 27enne transalpino la volontà di rispettare il contratto di “affitto” fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Juventus continua a cercare un nuovo attaccante, con Kolo Muani tra i principali obiettivi.

Kolo Muani vuole tornare alla Juventus.

