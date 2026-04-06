Roma la mappa dello spaccio | dai laboratori in house alle chat on-demand

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno scoperto un sistema di distribuzione di droga che utilizza telefoni cellulari come canali di vendita e basi operative nascoste all’interno di abitazioni. L’indagine ha portato all’arresto di dieci persone tra la città e la provincia, evidenziando come gli spacciatori organizzino i loro “laboratori in house” e usino chat on-demand per gestire le transazioni.

Il primo colpo è stato messo a segno a Ponte di Nona, dove gli agenti delle volanti hanno intercettato un 26enne romano, sorpreso a muoversi tra i palazzi con l’atteggiamento tipico di chi è in attesa di acquirenti. Alla vista della pattuglia, il giovane ha subito tentato la fuga, che è stata però prontamente interrotta dagli operatori. Il controllo ha consentito di rinvenire un vero e proprio kit “pronto vendita”: 32 dosi di crack, confezionate singolarmente e contraddistinte da involucri di colori diversi, utili a distinguere rapidamente il tipo o il peso della sostanza, oltre a denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio. Uno schema analogo è stato individuato anche in zona Porta Maggiore, dove lo scambio avveniva all’interno di un’autovettura, utilizzata come luogo “protetto” per la cessione. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Pedofilia, maxi operazione a Milano contro gli abusi on demand via chatMance da "15 dollari" per vedere gli abusi, che avvenivano prevalentemente nel sud Est asiatico.

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Dramma nella notte di Pasqua a Roma dove un ragazzo di appena 16 anni, Mattia Rizzetti, è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile nel IV municipio Tiburtino, nella zona di Casal Monastero. Mattia, che a facebook

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