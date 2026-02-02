pedofilia maxi operazione a milano contro gli abusi on demand via chat

La polizia di Milano ha fatto un grande blitz contro la pedopornografia online. Sei persone sono indagate, due sono state arrestate. L’indagine ha portato alla luce un giro di violenza sessuale a distanza su minori, noto come

Maxi operazione per la pedopornografia on line a Milano. Sono sei persone indagate, di cui due arrestate, nell'ambito di una complessa indagine della polizia di Stato, della procura di Milano e del centro nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia, per violenza sessuale "a distanza" a danni di minori, fenomeno noto come "live distant child abuse". I due arrestati sono due uomini di 47 anni e 31 anni, residenti rispettivamente nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. Anche a carico degli altri indagati, di età compresa tra i 47 e i 57 anni, residenti nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano, è stato rinvenuto e sequestrato un importante quantitativo di materiale informatico, che verrà sottoposto ad analisi per ricostruire i fatti di indagine, per appurare il coinvolgimento di ulteriori soggetti e l’identificazione dei minori coinvolti, con la collaborazione delle agenzie internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

Approfondimenti su Milano Pedofilia

