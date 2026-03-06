Incidente nella notte in via Lugo | muore a 52 anni

Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, in via Lugo a Faenza, si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un uomo di 52 anni. L’incidente è avvenuto nei pressi della trattoria Felisio e, al momento, non sono state rese note ulteriori dettagli sulle cause o le circostanze dell’incidente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

Faenza (Ravenna), 6 marzo 2026 – Tragico incidente stradale nella notte tra ieri, giovedì 5 marzo, e oggi, venerdì 6 marzo, in via Lugo nei pressi della trattoria Felisio a Faenza. Nello schianto è morto un uomo di 52 anni. Erano circa le 2.45 quando l’uomo, al volante di una Citroen Ds3 che viaggiava in direzione Lugo, ha perso il controllo dell’auto che è uscita di strada, carambolando in un campo e finendo la sua corsa sul fianco lato passeggero. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia stradale per i rilievi. Purtroppo per il 52enne non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

