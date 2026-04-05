Travolto nella notte a Roma | muore a 16 anni Mattia Rizzetti promessa del calcio giovanile

Nella notte a Roma, un ragazzo di 16 anni è stato investito ed è deceduto. La vittima, conosciuta nel mondo del calcio giovanile, era appassionata di sport e trascorreva molto tempo con il pallone tra i piedi. L’incidente si è verificato in una zona residenziale della città, senza che siano ancora chiare le circostanze precise. La famiglia e gli amici attendono aggiornamenti sulle indagini in corso.

Chi era Mattia Rizzetti e cosa è successo nella notte?. Aveva solo 16 anni, un pallone sempre tra i piedi e una vita ancora tutta da scrivere. Mattia Rizzetti, giovane calciatore dell’Under 17 del Roma City FC, è morto dopo essere stato investito nella notte tra sabato e domenica a Roma, in zona Casal Monastero. L’ incidente è avvenuto in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord-est della Capitale. Il ragazzo è stato travolto da un’auto guidata da un 19enne mentre si trovava in strada. L’impatto è stato violentissimo. Dove è avvenuto l’incidente e qual è la dinamica?. Secondo una prima ricostruzione, Mattia Rizzetti sarebbe stato colpito da una Peugeot 208 condotta da un giovane romano. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Travolto nella notte a Roma: muore a 16 anni Mattia Rizzetti, promessa del calcio giovanile Tragico incidente, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni a RomaDramma nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile a Roma, nella zona di Casal Monastero , nel IV Municipio Tiburtino. Leggi anche: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale Casal Monastero, calciatore 16enne travolto sulle strisce: morto Mattia RizzettiUn’altra tragedia stradale scuote la capitale. Nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, un ragazzo di appena 16 anni ha perso la vita dopo essere stato ... thesocialpost.it Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedaleL'investimento stradale è avvenuto in via Ratto delle Sabine, nella periferia nord est della Capitale. Investito da un automobilista - un romano di 19 anni - alla guida di una Peugeot 208 il ragazzo ... romatoday.it