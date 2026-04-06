Roma | incidente a Casal Monastero morto 16enne investito da un’auto

Un incidente si è verificato a Casal Monastero, a Roma, durante il fine settimana di Pasqua. Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un’auto e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sul coinvolgimento dei veicoli e delle persone presenti.

Un’altra tragedia ha colpito le strade di Roma, un evento che ha scosso la comunità locale. Nel weekend di Pasqua, un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita dopo essere stato investito. L’incidente è avvenuto nella zona di Casal Monastero, situata nel municipio IV Tiburtino. Il giovane era un calciatore della formazione Under 17 del Roma City Fc, e la sua scomparsa ha lasciato un profondo dolore tra amici e familiari. Dettagli dell’incidente mortale. La notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile, secondo le ricostruzioni, il giovane sarebbe stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine, non lontano da casa sua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: incidente a Casal Monastero, morto 16enne investito da un’auto Mattia Rizzetti morto investito da un'auto a Roma in zona Casal Monastero, il 16enne giocava nel Tor LuparaÈ stato investito nella notte, sulle strisce pedonali in via Ratto delle Sabine a Roma, Mattia Rizzetti. Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua. Temi più discussi: Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale; Casal Monastero, giovane calciatore travolto sulle strisce: Mattia Rizzetti muore a 16 anni; Mattia Rizzetti morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio; Incidente a Casal Monastero: investito da un'auto, Mattia Rizzetti muore a 16 anni dopo il trasporto in ospedale. Roma, il calciatore Mattia Rizzetti morto a 17 anni investito da auto: incidente a Casal MonasteroIl calciatore 17enne Mattia Rizzetti investito e ucciso da un'auto condotta da un 19enne a Casal Monastero il giorno di Pasqua ... fanpage.it Tragico investimento sulle strisce a Casal Monastero: muore un giovane atleta Under 17Giovane vita spezzata a Casal Monastero: dolore e cordoglio nel mondo sportivo dopo il tragico investimento sulle strisce. notizie.it Strazio a Casal Monastero: Mattia, 16 anni: morto mentre tornava a casa. Investito sulle strisce >> https://buff.ly/cKyAlRj facebook Mattia Rizzetti, morto in un incidente a Roma: il 16enne investito a Casal Monastero era una promessa del calcio x.com