Infastidisce clienti e dipendenti in un negozio 34enne denunciato

Un uomo di 34 anni è stato denunciato dopo aver causato tensione in un negozio di via dell’Artigianato a Piacenza. Secondo quanto riferito, avrebbe insultato clienti e dipendenti e mostrato comportamenti aggressivi anche nei confronti dei militari intervenuti sul posto. Successivamente, è stato condotto in ospedale.

Intervento dei carabinieri in via dell’Artigianato, l’uomo avrebbe anche opposto resistenza alle indicazioni dei militari Momenti di tensione in un punto vendita di via dell’Artigianato a Piacenza: un uomo avrebbe insultato i presenti, assumendo atteggiamenti aggressivi anche verso i carabinieri e sarebbe poi stato accompagnato in ospedale. Prima le urla nel parcheggio, poi le minacce dentro al negozio, infine l’arrivo dei carabinieri nel primo pomeriggio di martedì 24 marzo, dove il 34enne è stato bloccato dai militari del Radiomobile al termine di un intervento particolarmente movimentato. Per lui è scattata la denuncia in stato di libertà per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Infastidisce clienti e dipendenti in un negozio, 34enne denunciato Articoli correlati Leggi anche: Ubriaco infastidisce i clienti di un bar, poi si scaglia contro i carabinieri: denunciato un 25enne Leggi anche: Filmava clienti e amanti, denunciato amministratore di condominio nel milanese: i video condivisi con i dipendenti dell’azienda Una selezione di notizie su Infastidisce clienti Discussioni sull' argomento Manager chiude due ore prima il McDonald's, licenziamento e 70mila euro di danni da pagare. Ma il giudice gli dà ragione; Invia un video hard alla collega: licenziato in tronco un impiegato di banca a Faenza. Infastidisce clienti e dipendenti in un negozio, 34enne denunciatoIntervento dei carabinieri in via dell’Artigianato, l’uomo avrebbe anche opposto resistenza alle indicazioni dei militari ... ilpiacenza.it «Aiuto, quell'uomo mi infastidisce»: 12enne in lacrime si rifugia in un supermercato, i dipendenti la salvanoUna corsa improvvisa dentro il supermercato, le lacrime e una richiesta d’aiuto che non lasciava spazio a dubbi: «Quell’uomo mi infastidisce». È così che una ragazzina di 12 anni ha cercato rifugio ... corriereadriatico.it Ubriaco infastidisce i clienti fuori dal bar: uno lo colpisce, gli altri filmano la scena. Choc a #Chiaravalle - facebook.com facebook