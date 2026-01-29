Furto in un negozio del centro bloccato in fuga in via Di Palma

Questa mattina, in pieno centro a Taranto, la Polizia Locale ha catturato un uomo che aveva appena rubato nell’esercizio di abbigliamento in via Di Palma. Gli agenti sono intervenuti subito e, grazie alle testimonianze, sono riusciti a bloccare il ladro prima che scappasse. L’uomo è stato arrestato sul posto.

Tarantini Time Quotidiano Nella mattinata del 28 gennaio gli agenti della Polizia Locale di Taranto hanno arrestato in flagranza di reato un uomo responsabile di un furto appena consumato ai danni di un esercizio commerciale di abbigliamento in via Di Palma, nel pieno centro cittadino. L'intervento è scaturito durante un ordinario servizio di controllo del territorio. Il personale in servizio ha notato un individuo allontanarsi rapidamente dall'attività commerciale, dandosi alla fuga lungo la strada e portando con sé merce sottratta poco prima. Gli agenti hanno immediatamente avviato l'inseguimento, riuscendo a bloccare il soggetto dopo un breve tratto.

