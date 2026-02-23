Ancora sangue sulle strade di Roma | pedone viene investito e muore a Torrenova

Un pedone è stato investito e ha perso la vita a Torrenova, a causa di un’auto che non si è fermata a soccorrerlo. L’incidente è avvenuto questa mattina e la vettura coinvolta è fuggita immediatamente dopo l’impatto. La vittima, che aveva circa sessant’anni, era in strada quando è stato colpito. La polizia sta cercando di identificare il veicolo e il conducente responsabile. La scena rimane sotto osservazione degli agenti.

Roma, 23 febbraio 2026 – E’ morto investito da un’auto che poi si è allontanata senza fermarsi a prestare soccorso. La vittima è un uomo, italiano, di 59 anni e l’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 00.30 in via di Torrenova a Roma: sul posto è intervenuta la polizia locale di Roma Capitale del IV Gruppo Tiburtino. Da una ricostruzione della polizia locale, il 59enne è stato investito da una Peugeot 208. Inutili i soccorsi per l’uomo, che con l’urto è stato sbalzato contro un altro mezzo ed è morto sul posto. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. Come riferisce la polizia locale, il conducente dell’auto, un ragazzo italiano di 22 anni, si è successivamente costituito ed è stato denunciato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Muore dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversa la strada, ancora sangue sulle strade d'Abruzzo Ancora sangue sulle strade, travolto mentre attraversa: muore ragazzo di 18 anniUn altro incidente mortale a Roma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Trani, schianto nella notte tra giovedì e venerdì in via Barletta: morto un 32enne, feriti un 17enne e 21enne; Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'auto; Dramma a Bitonto, auto fuori strada: morto un 17enne; ? Francesco Mazzoleni è morto a 18 anni in un tragico incidente stradale - BresciaToday. Violento scontro un camion: donna muore alla guida della sua autoDrammatico incidente: le violenza della collisione è stata tale da ridurre l'auto a un cumulo di lamiere, non lasciando alcuno scampo alla cond ... zoom24.it Terribile schianto: muore motociclista dopo l'impatto con un'autoÈ successo in via Cavin di Sala a Mirano nel veneziano nella serata di venerdì 20 febbraio. Ambulanze e vigili del fuoco sul posto. A perdere la vita un uomo di 27 anni, Gianluca Callegaro residente a ... padovaoggi.it Momenti di paura a Roma. Il poliziotto pratolano Marino Presutti con sangue freddo ha impedito che venisse esploso un colpo a distanza ravvicinata. C’è stato un inseguimento con auto ribaltate e feriti: «Sono salvo per miracolo» #ilcentro #Roma #pratolapeli - facebook.com facebook