Quattrocento studenti delle scuole medie della Diocesi di Cremona sono partiti nella mattina di Pasquetta dalla stazione di Reggio Emilia per un viaggio spirituale verso Roma. La missione include l'incontro con il Papa e un momento di riflessione sulla fede. Il gruppo ha preso il treno in mattinata, dirigendosi verso la capitale italiana, dove si svolgeranno gli eventi programmati.

Quattrocento studenti delle scuole medie della Diocesi di Cremona sono partiti nella mattina di Pasquetta dalla stazione di Reggio Emilia per un viaggio spirituale verso Roma. L'iniziativa, coordinata dalla Federazione Oratori Cremonesi, porterà i giovani fino a mercoledì 8 aprile, giorno dell'incontro con Papa Leone XIV. Il gruppo è composto da ragazzi che attraversano la fase della Mistagogia, ovvero il periodo successivo alla Prima Comunione e al conferimento della Cresima. Questa esperienza . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma chiama 400 studenti di Cremona: missione fede e incontro col Papa

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