Roma apre i tesori | Colosseo e musei gratis per tutti oggi

Oggi a Roma l’ingresso a vari siti archeologici e musei è gratuito, offrendo l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più celebri della città senza costi. La giornata coincide con il lunedì 6 aprile 2026, e in seguito alle festività pasquali, molte attrazioni sono state prese d’assalto dai visitatori. L’iniziativa permette di scoprire monumenti storici e collezioni museali senza spendere nulla.

Roma accoglie i visitatori di questo lunedì 6 aprile 2026 con un’offerta culturale massiccia, rendendo l’accesso gratuito a numerosi siti archeologici e museali in una città che ha registrato il pieno esaurito per le festività pasquali. Il flusso di persone che invade la Capitale oggi trova risposta in un programma densissimo. La prima domenica del mese sblocca l’ingresso senza costi per i luoghi gestiti dal Sistema Musei di Roma Capitale, oltre che per i parchi e i musei statali. I passi dei turisti e dei residenti si concentrano su icone come il Colosseo, l’Ara Pacis, il Pantheon e i Musei Capitolini. L’apertura gratuita si estende inoltre ai Mercati di Traiano, toccando realtà diverse come la Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Roma e quello situato in Trastevere. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma apre i tesori: Colosseo e musei gratis per tutti oggi Musei gratis oggi a Roma, eccezionalmente a ingresso gratuito anche la mostra La Grecia a Roma ai Musei CapitoliniIngresso gratuito per tutti il 1° febbraio – prima domenica del mese – nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche... “A Roma, la bellezza è di tutti”: musei civici gratis tutto l’anno per i residentiLa bellezza come bene comune, accessibile e parte integrante della vita quotidiana. Il Tesoro dei Faraoni Scuderie del Quirinale, Roma 2025 Temi più discussi: Pasqua nei Musei 2025: Roma apre i suoi tesori tra visite guidate, laboratori e ingresso gratuito; La settimana di Pasqua in tv, dai tesori del museo egizio a un viaggio inedito nel design; Apre il Gateway della Biodiversità e arrivano due festival di primavera; A Roma apre la prima grande mostra dedicata al maestro giapponese Katsushika Hokusai. Ostia Antica a Roma: i tesori imperiali nei cuori degli Hotel Storici della CapitalePer la prima volta, il cuore di Roma ospita tesori nascosti del Parco archeologico di Ostia Antica. Nell’ambito del progetto Arte Fuori dal Museo, gli ... funweek.it I tesori nascosti di Roma svelati da The Guardian raccontano l’anima segreta della CapitaleAlle spalle del Gianicolo, lontano dal traffico e dalle mappe piegate in tasca, l’Orto Botanico è una meraviglia nascosta da scoprire. Il luogo selezionato dal The Guardian si estende come un polmone ... siviaggia.it Realizzato tra il 1942 e il 1943 nella villa che circondava la residenza della famiglia reale, oggi parco pubblico tra i più frequentati di Roma, il bunker apre al pubblico dopo cinque anni di interventi di recupero e riqualificazione facebook Torna 'Idee per il futuro, nel cuore di Roma', apre Cazzullo, tra ospiti Hollande. Dal 14 al 18 aprile, tra protagonisti del festival Recalcati, Zaia, il cardinale Zuppi #ANSA x.com