A Roma la bellezza è di tutti | musei civici gratis tutto l’anno per i residenti

A Roma, i musei civici saranno gratis per i residenti tutto l’anno 2026. La città vuole rendere l’arte e la cultura accessibili a tutti, senza barriere. Chi vive nella Capitale potrà entrare nei musei senza pagare, per scoprire e vivere la bellezza ogni giorno. La nuova iniziativa punta a rendere la cultura un diritto di tutti, non solo un privilegio.

La bellezza come bene comune, accessibile e parte integrante della vita quotidiana. È questo il messaggio al centro della nuova campagna di comunicazione “A Roma, la bellezza è di tutti”, promossa da Roma Capitale per valorizzare l’iniziativa che garantisce l’ingresso gratuito ai musei civici ai residenti della Capitale e della Città Metropolitana per tutto il 2026. L’obiettivo della campagna è rafforzare la consapevolezza che il patrimonio culturale della città non è un’eccezione riservata a momenti speciali, ma una risorsa da vivere ogni giorno. Un invito esplicito a riappropriarsi dei luoghi della cultura come spazi familiari, da frequentare con naturalezza, al pari di un parco o di una piazza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

