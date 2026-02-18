Catania 28enne fermato con due coltelli sotto casa | denunciato dalla Polizia

A Catania, un uomo di 28 anni è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sotto casa con due coltelli da cucina in mano, a causa di un comportamento inquietante. La scena si è svolta in via Opificio, dove i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver visto l’uomo agitato e con l’atteggiamento sospetto. Quando gli agenti sono arrivati, hanno immediatamente bloccato il ragazzo e lo hanno condotto in Commissariato, denunciandolo per porto di armi improprie.

Tensione in via Opificio: uomo armato in stato confusionale. Momenti di forte tensione nei pressi di via Opificio, a Catania, dove un 28enne di origine nigeriana è stato sorpreso sotto casa con due grossi coltelli da cucina in mano, in evidente stato confusionale. L'uomo, seduto davanti al portone di un'abitazione, farfugliava frasi senza senso mentre impugnava due lame lunghe circa 30 centimetri ciascuna. A notarlo sono stati gli agenti della squadra volanti della Questura, intervenuti immediatamente per evitare rischi per l'incolumità del giovane e dei passanti. La mediazione degli agenti e l'intervento con il taser.