LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | iniziato il programma attesa per l’azzurro in serata

È iniziato il programma di oggi al torneo ATP di Miami 2026, con l’incontro tra Taylor Fritz e Jiri Lehecka. In serata si attende la partita tra l’azzurro e l’avversario Michelsen. La partita di Sinner è in programma, e i risultati verranno aggiornati man mano nel corso della giornata. La diretta è disponibile attraverso la piattaforma dedicata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17.10 Iniziata in questo istante la partita tra lo statunitense Taylor Fritz e il ceco Jiri Lehecka. Al termine di questo confronto, ma non prima delle ore 19.00, si disputerà il match femminile tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. A seguire, ma non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca l’approdo ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il programma, attesa per l’azzurro in serata Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca in serata, ma prima due partiteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra... Leggi anche: LIVE Sinner-Moutet 1-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il match! Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Live Alex Michelsen - Jannik Sinner - Miami Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/03/2026; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: si gioca in serata, ma prima due partiteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra ... oasport.it Sinner-Michelsen, oggi all’Atp Miami 2026: orario e dove vederla in tvAlex Michelsen e Jannik Sinner Jannik Sinner ha fatto appena in tempo a riposare ... msn.com Jannik Sinner in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno - facebook.com facebook Alex Michelsen, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami #SkySport #SkyTennis x.com