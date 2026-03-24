LIVE Sinner-Michelsen ATP Miami 2026 in DIRETTA | Fritz perde il primo set attesa per l’azzurro

Al torneo ATP di Miami, il match tra Sinner e Michelsen è in corso. Fritz ha perso il primo set contro Lehecka, che si è imposto per 6-4. La partita tra Sinner e Michelsen è in diretta, mentre gli aggiornamenti arrivano anche dall'incontro tra Fritz e Lehecka. La sfida tra i due tennisti italiani è seguita con attenzione dai tifosi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17.55 Jiri Lehecka ha vinto il primo set per 6-4 contro Fritz. Ora il secondo set. 17.10 Iniziata in questo istante la partita tra lo statunitense Taylor Fritz e il ceco Jiri Lehecka. Al termine di questo confronto, ma non prima delle ore 19.00, si disputerà il match femminile tra la ceca Muchova e la canadese Mboko. A seguire, ma non prima delle ore 21.00, toccherà a Jannik Sinner. Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match tra l’ azzurro Jannik Sinner e lo statunitense Alex Michelsen, valido per gli ottavi di finale dei Miami Open 2026 di tennis: nel torneo ATP Masters 1000 della Florida (Stati Uniti) l’italiano cerca l’approdo ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde il primo set, attesa per l’azzurro Articoli correlati LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: iniziato il programma, attesa per l’azzurro in serataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17. LIVE Sinner-Dzumhur 3-0, ATP Miami 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro nel primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 GAME SINNER! Parte con il doppio fallo, poi un ottimo scambio giocato, due ace e una prima palla... Una raccolta di contenuti su LIVE Sinner Michelsen ATP Miami 2026 in... Temi più discussi: Sinner oggi al Miami Open 2026: quando gioca e dove vedere la partita vs Alex Michelsen · Tennis ATP; Sinner sfida Michelsen agli ottavi: oggi in campo dopo le 21.00; Sinner-Michelsen oggi, ATP Miami 2026: orario, tv, partite precedenti, streaming; Sinner-Michelsen oggi, Atp Miami. Orario e dove vederla in tv. LIVE Sinner-Michelsen, ATP Miami 2026 in DIRETTA: Fritz perde il primo set, attesa per l’azzurroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Michelsen 17.10 Iniziata in questo istante la partita tra lo statunitense Taylor ... oasport.it Sinner-Michelsen in diretta LIVE, in campo dalle 21 a Miami Open: Jannik in campo negli ottavi di finaleSinner sfida Michelsen nel match degli ottavi di finale di Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Indian Wells inizia la scalata del secondo torneo americano su ... fanpage.it Jannik Sinner in scioltezza contro il francese, sconfitto 6-1, 6-4. Ora sfiderà Michelsen nel prossimo turno - facebook.com facebook Alex Michelsen, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Miami #SkySport #SkyTennis x.com