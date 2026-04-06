Rogo di tubi a Ca’ di David | pompieri salvano i campi dal fuoco

Da ameve.eu 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 6 aprile, intorno alle 17.30, un incendio si è sviluppato nei depositi di tubi in polietilene situati lungo strada del Vignale a Ca’ di David. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato alcuni depositi di materiali, ma non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Lunedì 6 aprile, verso le 17.30, un incendio ha colpito dei depositi di tubi in polietilene a Ca’ di David, in strada del Vignale, mobilitando i vigili del fuoco di Verona. L’allarme è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte alla sala operativa. La visibilità della colonna di fumo, percepibile a grande distanza, ha allertato l’intera zona. Sette operatori sono intervenuti sul campo agricolo utilizzando un’autobotte e un’autopompa. L’azione rapida ha permesso di bloccare il rogo, impedendo che le fiamme raggiungessero le aree coltivate limitrofe. Intervento tecnico e bonifica dell’area. Le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza del sito si sono protratte fino alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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