Rogo di tubi a Ca’ di David | pompieri salvano i campi dal fuoco

Lunedì 6 aprile, intorno alle 17.30, un incendio si è sviluppato nei depositi di tubi in polietilene situati lungo strada del Vignale a Ca’ di David. I vigili del fuoco di Verona sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato alcuni depositi di materiali, ma non sono stati segnalati feriti. Le operazioni di spegnimento sono durate diverse ore.

Lunedì 6 aprile, verso le 17.30, un incendio ha colpito dei depositi di tubi in polietilene a Ca’ di David, in strada del Vignale, mobilitando i vigili del fuoco di Verona. L’allarme è scattato a seguito di numerose segnalazioni giunte alla sala operativa. La visibilità della colonna di fumo, percepibile a grande distanza, ha allertato l’intera zona. Sette operatori sono intervenuti sul campo agricolo utilizzando un’autobotte e un’autopompa. L’azione rapida ha permesso di bloccare il rogo, impedendo che le fiamme raggiungessero le aree coltivate limitrofe. Intervento tecnico e bonifica dell’area. Le operazioni di spegnimento e la successiva messa in sicurezza del sito si sono protratte fino alle ore 19. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rogo di tubi a Ca’ di David: pompieri salvano i campi dal fuoco Leggi anche: Auto a fuoco: i pompieri domano il rogo, i carabinieri indagano Inferno a Crosano: 80 soccorritori salvano il borgo dal rogoUn incendio devastante ha colpito una casa a Crosano, frazione di Brentonico, tra la serata di domenica 5 e la mattina di lunedì 6 aprile 2026,... Argomenti più discussi: Vasto incendio nei pressi di Coli, intervento massiccio dei vigili del fuoco: in fiamme trentasei ettari di bosco – FOTO e VIDEO; Roghi di rifiuti nel Chianti fiorentino, tre casi scoperti in pochi giorni; Esplode il contatore del fotovoltaico, condominio evacuato: due anziani intossicati in ospedale. Rogo, la rinascita dell’ex Tubimar. Prima la demolizione, poi il bando. Qui la casa della nautica di lussoRiorganizzazione funzionale del complesso ex Tubimar. È questo il titolo del bando pubblicato ieri dall’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Centrale. Il documento è legato alla concessione ... ilrestodelcarlino.it Paura in un'abitazione di Laurino, nel Salernitano Il rogo, di origine dolosa, ha coinvolto un appartamento al cui interno viveva una famiglia composta da cinque persone: padre, madre e tre figli minorenni facebook Furioso incendio nella notte a Crosano di Brentonico. Decine di vigili del fuoco la lavoro per tutta la notte. Non risultano feriti. Il video del rogo. x.com