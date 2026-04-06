Inferno a Crosano | 80 soccorritori salvano il borgo dal rogo

Un incendio si è sviluppato a Crosano, frazione di Brentonico, tra la sera di domenica 5 aprile e le prime ore di lunedì 6 aprile 2026. Sul posto sono intervenuti circa 80 soccorritori, impegnati a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato un’abitazione, causando lo sgombero di due famiglie e danni alla struttura. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Un incendio devastante ha colpito una casa a Crosano, frazione di Brentonico, tra la serata di domenica 5 e la mattina di lunedì 6 aprile 2026, lasciando due nuclei familiari senza dimora. Il rogo è divampato poco dopo le 23:00, partendo dalla copertura dell’edificio per poi travolgere rapidamente l’intera struttura. La violenza delle fiamme ha prodotto un fumo così denso da essere visibile fino al Monte Baldo. Cinque persone in totale sono state costrette ad abbandonare l’abitazione per motivi di sicurezza. Fortunatamente, non si sono registrati casi di intossicazione né feriti tra i residenti o i soccorritori. La mobilitazione dei soccorsi e il rischio urbano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inferno a Crosano: 80 soccorritori salvano il borgo dal rogo San Marcello: 80 volontari salvano l’arte dal sismaNel cuore della provincia di Pistoia, a San Marcello Piteglio, si è svolta una simulazione sismica dedicata alla protezione del patrimonio artistico. “Va a fuoco”. Inferno in autostrada, il rogo in un istante: traffico in tilt, code chilometrichePaura e traffico in tilt questa mattina, lunedì 16 febbraio, sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, dove un camion dei rifiuti in fiamme ha...