River-Belgrano | il 5 aprile i biancorossi sfidano la classifica

Il 5 aprile 2026 alle 23:00 si terrà la partita tra il Club Atlético River Plate e il Belgrano de Córdoba allo stadio El Monumental. La sfida rientra nel calendario della Primera División e rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre in vista delle posizioni in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta e potrà essere seguita dagli appassionati di calcio.

La sfida tra il Club Atlético River Plate e il Belgrano de Córdoba, fissata per la domenica 5 aprile 2026 alle ore 23:00 allo stadio El Monumental, si annuncia come uno scontro cruciale nella corsa ai punti della Primera División. Mentre i dati attuali vedono il River Plate al quinto posto con 20 punti e il Belgrano al nono con 19, le statistiche recenti suggeriscono una netta superiorità dei padroni di casa. L’analisi delle ultime prestazioni indica che il River Plate ha vinto quattro delle ultime cinque partite, mentre il Belgrano ne ha vinte solo due, subendo anche una sconfitta in casa contro il Racing Club. Le previsioni puntano su una vittoria casalinga del River Plate con una quota di 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - River-Belgrano: il 5 aprile i biancorossi sfidano la classifica Carpi, crisi senza fine: nona sconfitta consecutiva in Serie C. Ravenna vince 1-0 e affonda i biancorossi in classifica.Il Carpi continua a vivere una profonda crisi, incassando la nona sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C, questa volta sul campo del Ravenna... Leggi anche: Sci alpino, ultima discesa dell’anno. Franzoni e Paris si sfidano per il podio in classifica Argomenti più discussi: Club Atlético River Plate - Belgrano de Córdoba | pronostico & migliori quote | 05.04.2026; River Plate vs Belgrano Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Liga Profesional de Fútbol 05-04-2026; Dove vedere Inter-Roma, Sinner in doppio e tutto lo sport in tv del 5 aprile 2026; River v Belgrano: Chacho Coudet reshuffles amid attacking doubts. Cari Clienti ci siamo trasferiti nella nostra nuova sede in via Manuel Belgrano 6 Vi aspettiamo !! facebook