Carpi crisi senza fine | nona sconfitta consecutiva in Serie C Ravenna vince 1-0 e affonda i biancorossi in classifica

Il Carpi incassa la nona sconfitta di fila in Serie C. Questa volta i biancorossi perdono 1-0 in casa del Ravenna, che li supera in classifica. La squadra di casa fatica a trovare una svolta e ora si trova a dover affrontare un momento difficile.

Il Carpi continua a vivere una profonda crisi, incassando la nona sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C, questa volta sul campo del Ravenna con il punteggio di 1-0. La partita, disputata sabato 7 febbraio 2026, ha visto i biancorossi soccombere a un Ravenna determinato, capace di sfruttare un errore difensivo per trovare la via del gol. La situazione per il Carpi si fa sempre più complicata, con la squadra che resta a secco di vittorie e di gol da quattro partite consecutive, accumulando una pressione crescente e uno sguardo sempre più preoccupato alla zona rossa della classifica. La sconfitta di Ravenna, seppur maturata con un solo gol di scarto, sottolinea le difficoltà offensive del Carpi, che fatica a concretizzare le occasioni create e a trovare la necessaria continuità di gioco.🔗 Leggi su Ameve.eu

